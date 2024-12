All’Abetone si scia. Cannoni in azione per aumentare il manto

Abetonew (Pistoia), 24 dicembre 2024 – La fine dell’anno sulle nevi dell’Abetone si presenta sotto la lente di un cauto, ma convinto entusiasmo. “Stiamo ancora sparando – afferma con tono squillante Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie – la temperatura è diversi gradi sotto zero e ci mette in condizione di aumentare il manto sulle piste. Il comprensorio è aperto al 90% e lo sarà fino al prossimo anno. Attualmente sono aperti il Pulicchio, i raccordi con l’ovovia, il collegamento Selletta Ovovia, tutti quelli con la Val di Luce, la Selletta è perfettamente a posto dopo i collaudi e possiamo garantire giornate eccellenti con un’ottima neve. Oggi (ieri, ndr) c’è stata una buona affluenza anche se il bruscello di ieri ci ha costretti a ritardare l’orario di apertura, infatti la macchina ha iniziato a funzionare verso mezzogiorno. Siamo ancora (alle 19) sul battipista e i sette gradi sotto zero ci permettono di tenere in funzione l’innevamento che dalla vigila sospenderemo in omaggio agli ospiti, ma del quale non abbiamo bisogno perché l’attuale è sufficiente. Con questa neve arriveremo al due e tre di gennaio senza bisogno di ulteriori sforzi”.

Giampiero Danti (Luca Castellani/Fotocastellani)

"Sul fronte viabilità – conclude Danti – i problemi sembrano in via di risoluzione ma ci dev’essere più impegno. La lunga teoria di semafori, sia verso Lucca che verso Pistoia, è un limite alla possibilità di accoglienza del territorio, gli organi preposti devono essere attivi e risolutivi”.