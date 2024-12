È tornata la neve in Toscana, le immagini. “Fiocchi bianchi anche a 500 metri”

Firenze, 20 dicembre 2024 – Come annunciato dalle previsioni meteo, è tornata la neve in Toscana. Abbondanti nella mattina di venerdì 20 dicembre le bianche precipitazioni soprattutto all’Abetone e in Alta Garfagnana, a San Pellegrino in Alpe. Nevica in particolare sui rilievi appennini oltre i 600-700 metri. Meravigliose le immagini delle cime innevate che arrivano dalle webcam.

In funzione mezzi spazzaneve sulle strade, si raccomanda prudenza alla guida e obbligo dotazioni invernali.

Neve abbondante all'Abetone (Foto webcam Agenziacioni)

Ricordiamo che tutta la giornata di oggi è stata emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale una allerta gialla sia per neve che per vento. L’allerta neve riguarda i territori sopra quota 600 metri, la zona interessata in particolare è quella dell'est della Toscana, su tutto il tratto appenninico fiorentino e su parte della provincia di Arezzo. L’allerta per vento invece è praticamente in tutta la Toscana.

Nevicate abbondanti sulle piste all'Abetone (Foto webcam Skyline)

Secondo il Centro Meteo Toscana “un veloce peggioramento sta interessando la nostra regione a causa di un minimo depressionario in veloce movimento sul Tirreno. Le precipitazioni interesseranno tra la fine della mattinata e il primo pomeriggio le zone appenniniche a sud del Mugello (Casentino) e le province di Grosseto, Siena, Arezzo e isole dell’arcipelago. Sul resto della regione sarà soprattutto il vento a farsi sentire".

La neve a San Pellegrino in Alpe

"La neve cadrà in montagna – prosegue in una nota il Centro Meteo Toscana – con quota neve in abbassamento a fine precipitazioni su Mugello e Casentino fino a 5/600 metri (modesto accumulo previsto dai 7/800 metri a salire in quota. Nel pomeriggio migliorerà ovunque e in serata il vento si attenuerà definitivamente lasciando spazio a un calo termico generalizzato che domattina (sabato 21 dicembre, ndr) sarà accompagnato da valori prossimi allo 0 sulle pianure interne e inferiori allo 0 sulle vallate appenniniche".