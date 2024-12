Previsioni meteo: Natale e Capodanno in Toscana, ecco come sarà il tempo

Firenze, 16 dicembre 2024 – Natale e Santo Stefano all'insegna del bel tempo in Toscana. Secondo le previsioni attuali del consorzio Lamma, il 25 e 26 dicembre “dovrebbero trascorrere con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in linea con le medie stagionali”.

La settimana che ci accompagna verso le festività sarà però caratterizzata da condizioni meteo variabili, con qualche pioggia e una spruzzatina di neve.

Previsioni in Toscana:

Oggi, lunedì 16 dicembre, il tempo si presenta prevalentemente soleggiato su gran parte della regione, con qualche banco di nebbia al mattino che però si dissolverà nel corso della giornata.

Da domani, martedì 17 dicembre, fino a giovedì 19 dicembre, assisteremo a un aumento della nuvolosità a causa di un flusso umido proveniente da ovest. Domani, martedì, il cielo sarà coperto ma non dovrebbe piovere. Mercoledì e giovedì, invece, potrebbero verificarsi deboli piogge, soprattutto nelle province settentrionali. Anche la Maremma potrebbe essere interessata da qualche piovasco nella giornata di giovedì, ma sempre di debole intensità.

Venerdì 20 dicembre: piogge e neve in Appennino

Venerdì una perturbazione in arrivo da nord porterà piogge sparse su buona parte della regione. Le temperature si abbasseranno e faranno comparire la neve sull'Appennino settentrionale, in particolare all'Abetone e nelle zone più alte. Si tratterà di nevicate leggere, ma che comunque rappresenteranno una bella notizia per gli sciatori.

Weekend del 21-22 dicembre: migliora il tempo

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, dopo il passaggio della perturbazione, il tempo migliorerà decisamente. Tornerà il sole e le condizioni saranno stabili su tutta la Toscana.

Verso Natale e Santo Stefano

Dopo il weekend, il meteo sarà variabile ma senza precipitazioni rilevanti fino a Natale. Secondo le attuali previsioni, sia Natale che Santo Stefano dovrebbero trascorrere all'insegna del bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Le temperature caleranno a partire da venerdì 20 dicembre, con minime in possibile ulteriore ribasso nella settimana natalizia. Tuttavia, i valori termici resteranno in linea con le medie stagionali.

Ovviamente, si tratta di una tendenza ancora soggetta a variazioni: per conferme definitive sulle previsioni natalizie, meglio tenere d'occhio gli aggiornamenti dei prossimi giorni.