Nebbia in Toscana, banchi sulla Fipili e in altre zone. Visibilità ridotta

Firenze, 15 dicembre 2024 – Nebbia a tratti anche particolarmente fitta in Toscana nella serata di domenica 15 dicembre. Le condizioni di cielo particolarmente sereno durante il giorno hanno favorito la formazione di nebbia alla sera.

I banchi hanno interessato in particolare la Fipili lungo un po’ tutta la tratta, da dopo Livorno fino a Firenze, con un’intensificazione fra Santa Croce sull’Arno e l’Empolese. In questa zona la visibilità è stata in alcuni momenti estremamente ridotta. Nebbia anche sul tratto fiorentino dell’A1.

La nebbia sulle strade della Toscana nella serata di domenica 15 dicembre

Le autorità raccomandano agli automobilisti particolare prudenza alla guida. La nebbia in Toscana si è presentata, nella serata di domenica 15 dicembre, non solo in campagna ma anche in città. Molte le segnalazioni da Firenze e dalla zona di Prato e Pistoia.

Ma perché si forma la nebbia? Avviene quando l’umidità dell’aria è particolarmente alta. Si può definire la nebbia come una nuvola bassa, che si forma dunque al suolo e che rende la visibilità ridotta. Perché la nebbia si verifichi, come nella serata di domenica 15 dicembre, è importante che il tempo sia stabile e che non ci siano particolari correnti verticali in atmosfera.