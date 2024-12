15 dicembre, spettacolo nel cielo della Toscana: arriva la Luna della Lunga Notte

Firenze, 15 dicembre 2024 – Occhi puntati al cielo stanotte per uno spettacolo che durerà circa tre giorni: si tratta della Luna della Lunga Notte, chiamata così perché siamo a un passo dal solstizio d’inverno (il 21 dicembre) cioè dal giorno più corto in cui si avrà il picco della durata delle ore di oscurità. In Toscana sono tanti i posti dove ammirare questo spettacolo, che sarà ben visibile in questo weekend da sogno per gli appassionati di eventi astronomici. Nel cielo di questo dicembre va in scena anche lo spettacolo delle più belle stelle cadenti dell’inverno: sono le Geminidi, che non hanno nulla da invidiare per quantità e brillantezza alle Perseidi di agosto. Il picco, con circa 120 meteore all’ora, è stato nella notte del 13 dicembre (con tanto di evento live dal virtual telescope di Manciano), ma questa corrente meteorica sarà attiva fino a Natale. Lo sciame delle Geminidi è figlio dell’asteroide 3200 Phaethon, che presenta però caratteristiche molto particolari dal momento che il suo comportamento è simile a quello di una cometa. Si tratta, inoltre, del primo asteroide scoperto grazie ad un satellite, nel 1983.

Molto tempo fa, 3200 Phaethon potrebbe essersi scontrato con un altro oggetto, provocando il flusso di frammenti che la Terra si trova ad attraversare ogni anno e che, ‘accendendosi’ all’ingresso nella nostra atmosfera, genera lo spettacolo delle stelle cadenti. È destinata proprio a questo asteroide la missione giapponese Destiny+, il cui lancio è previsto nel 2028, che darà uno sguardo ravvicinato e preleverà campioni. Dove ammirare questi fenomeni celesti? Meglio prediligere luoghi lontani da inquinamento luminoso. Il classico dei fiorentini però è Monte Morello, il rilievo più alto alle porte della città: il consiglio è di andare sul versante che affaccia verso nord, lato Vaglia, che dà su vallate meno antropizzate e quindi con minore inquinamento luminoso. Per chi preferisce vedere la Luna dai monti, qui il protagonista è il Monte Serra. I punti in cui posizionarsi sono tanti: dalla pratica Certosa di Calci, a valle, alla rocca di Verruca per gli escursionisti più esperti e avventurosi. Sulla montagna pistoiese poi, tra i luoghi dove osservare la luna senza inquinamento luminoso non c’è che l’imbarazzo della scelta. Nasce oggi Nerone il 15 dicembre del 37 dopo Cristo ad Anzio. Uomo dai mille volti, l'ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia era andato al potere a 16 anni, era morto a trenta e aveva tutte le passioni e la voglia di vita di una persona giovane. Amava la musica, saliva con uno strumento musicale su un palco e faceva concerti che duravano giorni. Oltre alla musica amava la velocità, andava velocissimo con le quadriglie. Una parte di lui era feroce, cinica: uccise la madre, la moglie, fece uccidere tutti quelli che lo intralciarono anche solo per il sospetto potessero tramare contro di lui. Una sua celebre frase recita così: “Il talento nascosto, non conta nulla.”