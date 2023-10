Registrata un’esplosione stellare a Manciano: Masi: "Evento unico al mondo"

Nel cuore della Galassia di Andromeda, uno degli oggetti più affascinanti del profondo cielo, è stata identificata una spettacolare esplosione stellare: si tratterebbe di una nova, cioè l’esplosione nucleare di una stella simile al Sole nella sua ultima fase evolutiva. Una scoperta che ha radici maremmane: grazie al lavoro dell’astrofisico Gianluca Masi e al suo progetto di ricerca internazionale Virtual Telescope Project che si trova a Montauto, nelle campagne di Manciano. Il sensibilissimo telescopio robotico ha approfittato de "il cielo più buio e stellato dell’Italia peninsulare" per registrare questa sensazionale scoperta. Durante una visione notturna è stata vista l’esplosione stellare e la scoperta di due nuove stelle variabili nella Galassia del Triangolo. Esplosione "catturata" la sera di domenica come una debole luce tra i bracci della Galassia di Andromeda. "Si è trattato - ha detto l’astrofisico Gianluca Masi – di un transiente mai segnalato prima. Le analisi suggeriscono che l’evento si sia verificato proprio al di fuori della Via Lattea (la nostra galassia), tra le braccia di Andromeda che si trova a 2 milioni di anni luce da noi. Proprio l’energia liberata da queste reazioni produce uno straordinario aumento di luminosità del sistema e contribuisce a disperdere l’accumulo di gas".

Lo scienziato spiega che una parte del merito di questa scoperta risiede anche nel cielo di Manciano dove Masi ha deciso di trasferire la sua attrezzatura scientifica. Purtroppo l’eccezionalità di questo cielo è minacciato dalla possibile costruzione di un parco eolico, "che per quanto importante nel contesto della transizione ecologia non può certo distruggere il firmamento più prezioso d’Italia per gli studi astronomici e astrofisici – ha concluso Masi – Ci sono sicuramente altri posti per poter realizzare questa opera". Masi ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta a preservare il cielo di Manciano, accompagnata dalla petizione su change.org "Salviamo il Cielo più Stellato d’Italia, l’unico rimasto, dall’inquinamento luminoso!".