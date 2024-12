Meteo Toscana, le previsioni del Lamma. Pioggia, poi arriva l’alta pressione: sole e gelate

Firenze, 13 dicembre 2024 – Che tempo ci aspetta in questa metà di dicembre? In Toscana, secondo le previsioni del Lamma, dopo il passaggio di una debole perturbazione, domenica torna l'alta pressione “che ci proteggerà per buona parte della settimana dal flusso atlantico, poi da giovedì tempo più variabile. Temperature sopra la media soprattutto in collina e montagna”.

Sul fronte neve qualche debole precipitazione nel fine settimana sopra i mille metri, comunque preziosa per la montagna.

Neve in Toscana: qui siamo in provincia di Lucca. Foto Borghesi

Sabato 14 dicembre previsto tempo variabile al mattino con nubi più consistenti al centro nord e nubi in aumento dalla tarda mattinata quando qualche debole pioggia sarà possibile sulla costa settentrionale. Piogge sparse dal pomeriggio, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale in Arcipelago; possibili deboli nevicate oltre 1200-1300 metri sull'Appennino. Le temperature sono indicate in sensibile aumento nei valori minimi, mentre le massime saranno quasi stazionarie.

Domenica 15, almeno fino alle prime ore della mattina, il tempo è previsto nuvoloso sulle zone meridionali con residue piogge in Maremma, poi schiarite anche ampie al centro nord con foschie e nebbie in pianura; dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: in calo le minime al centro nord, ma con basso rischio di gelate in pianura. Massime in lieve aumento.

Inizio settimana con cielo sereno o poco nuvoloso, mma lunedì sono attese temperature minime in calo con gelate diffuse nelle pianure interne, massime in lieve aumento sulle zone centro-meridionali.

Infine martedì cielo nuvoloso per nubi basse, più consistenti al centro nord. Sereno in montagna. Temperature minime in lieve aumento con locali deboli gelate. Massime stazionarie o in lieve diminuzione.