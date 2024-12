Meteo: mix di freddo, neve e pioggia in Toscana. Giù le temperature. Ecco dove

Firenze, 19 dicembre 2024 – Una nuova forte ondata di maltempo sta per raggiungere l’Italia. Il meteo peggiorerà nei prossimi giorni anche in Toscana con l’arrivo già dalla sera di giovedì 19 dicembre di una tempesta artica.

La seconda fase di maltempo invece arriverà lunedì 23 dicembre. Si tratta di un’ondata di freddo polare marittimo proveniente dal nord Atlantico, che porterà piogge e, soprattutto, fortissimi venti di maestrale e ponente sul Centro-Sud Italia.

5 foto Firenze, 18 dicembre 2024 - La neve, specie sotto le feste e alle porte del Natale, dovrebbe suonare come una festa. E invece in Toscana si sono verificate nevicate talmente colossali, da aver creato numerosi disagi ed essere passate alla storia. Eccone alcune.



Questo ciclone polare potrebbe causare disagi anche nei trasporti pre-natalizi, sia marittimi che stradali. Un deciso miglioramento è atteso però entro Capodanno, con il ritorno dell'alta pressione.

Intanto per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre, la Protezione civile della Toscana, ha emesso un’allerta meteo gialla per neve che interessa le zone appenniniche, quelle del Casentino, e dell’Alto Mugello.

Secondo le previsioni meteo del Consorzio Lamma nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre deboli piogge sparse interesseranno la Toscana. Temperature in calo venerdì 20 dicembre con nevicate sull’Appennino, anche a bassa quota (600-800 metri), a partire dal pomeriggio. Nel resto della Toscana piogge e rovesci sparsi. I venti saranno forti sulla costa e l’Arcipelago; il mare molto mosso.

Sabato 21 dicembre sarà sereno in tutta la Toscana con temporanei addensamenti nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in calo con estese gelate in pianura e in montagna, mentre le massime in lieve aumento. Domenica 22 dicembre sono previste possibili precipitazioni diffuse, soprattutto nel pomeriggio; diffuse le gelate.