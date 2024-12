La neve e il vento: Toscana, è allerta gialla. Calo delle temperature

Firenze, 19 dicembre 2024 – Una doppia allerta gialla per la Toscana. Con la Protezione Civile che chiede a tutti di fare attenzione alle condizioni meteo e alle possibili conseguenze nella giornata di venerdì 20 dicembre. Quella che dovrebbe vedere, secondo le previsioni, il passaggio di una perturbazione che in realtà sparirà presto, e che dovrebbe lasciare spazio al tempo buono, per quanto con temperature ancora in calo, nella giornata di sabato 21 dicembre e in quella di domenica 22.

Mix di freddo, neve e pioggia: la situazione in Toscana

Allerta vento

Allerta neve

Neve, i comuni interessati

La prima allerta è per vento. Ci si aspettano raffiche anche molto forti di libeccio praticamente in tutta la Toscana. L’unica zona che non sarà interessata dal vento è quella tra le province di Pisa, Firenze e Lucca. Tutta la piana che va da Cascina a Empoli. Fuori dall’allerta gialla anche la costa versiliese. Tutto il resto della regione assisterà appunto a folate importanti. Previsti venti di Libeccio in rapida rotazione a nord nord-est.

Le previsioni meteo in Toscana

Per quanto riguarda la neve, le precipitazioni, secondo le previsioni del Lamma, dovrebbero partire nella giornata di venerdì 20 dicembre dai seicento metri di quota a salire. Previsti dunque fiocchi anche a quota collinare. La zona dell’allerta gialla è nell’est della Toscana, su tutto il tratto appenninico fiorentino e su parte della provincia di Arezzo. Ecco tutti i comuni interessati dalle possibili precipitazioni nevose.

Cantagallo (PO), Montale (PT), Pistoia (PT), Sambuca Pistoiese (PT), San Marcello Piteglio (PT), Vernio (PO) Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI) Firenzuola (FI), Marradi (FI), Palazzuolo sul Senio (FI), Barberino di Mugello (FI), Borgo San Lorenzo (FI), Dicomano (FI), Londa (FI), Pelago (FI), Pontassieve (FI), Rufina (FI), San Godenzo (FI), Scarperia e San Piero (FI), Vaglia (FI), Vicchio (FI) Bucine (AR), Castelfranco Piandisco (AR), Castiglion Fibocchi (AR), Cavriglia (AR), Figline e Incisa Valdarno (FI) Laterina Pergine Valdarno (AR), Loro Ciuffenna (AR), Montevarchi (AR), Reggello (FI), Rignano sullArno (FI) San Giovanni Valdarno (AR), Terranuova Bracciolini (AR), Anghiari (AR), Badia Tedalda (AR), Caprese Michelangelo (AR), Monterchi (AR), Pieve Santo Stefano (AR), Sansepolcro (AR), Sestino (AR).

"Raccomandiamo di verificare, prima di mettersi in viaggio, i propri dispositivi invernali e di prestare attenzione negli spostamenti”, dice la Protezione Civile nel mettere in guardia la popolazione.