Meteo Toscana, che tempo farà a Natale e Santo Stefano. Freddo in arrivo, ecco dove

Firenze, 23 dicembre 2024 – Sarà il freddo il grande protagonista del Natale 2024. Per i giorni di festa ci aspettano, in Toscana, tempo buono e temperature sotto le medie del periodo.

Secondo le previsioni del Lamma, il cielo in questi giorni sarà sereno con qualche addensamento limitato alle zone appenniniche del fiorentino e dell'aretino. E la neve? “No, non è attesa”, rispondono dal consorzio meteo.

Che tempo farà a Natale in Toscana?

Insomma, l’ondata di freddo che sta attraversando l’Italia in questi giorni non risparmia la Toscana, con minime sotto lo zero, la mattina, e massime comprese tra i 9 e i 12 gradi. "Quest’anno sarà un Natale molto freddo, con temperature che si manterranno leggermente sotto la media del periodo", spiegano dal Lamma. "Solitamente a Natale le temperature si alzano leggermente, invece quest’anno abbiamo valori tipicamente invernali", aggiungono.

Oggi, 23 dicembre, parzialmente nuvoloso in mattinata sulle zone interne orientali con residue precipitazioni tra alto Mugello, alto Casentino e Val Tiberina, nevose oltre i 600-700 metri. Generale rasserenamento nel pomeriggio.

Le previsioni per la Vigilia parlano di un cielo prevalentemente sereno, con gelate estese al mattino e un lieve rialzo delle massime durante il giorno. A preoccupare sarà anche il vento teso da Nord che aumenterà la percezione del freddo. Non sono comunque previste piogge o nevicate nemmeno in altura.

Anche il giorno di Natale vedrà condizioni simili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che renderanno l’atmosfera frizzante e tipicamente natalizia. Nemmeno in questo caso sono previste nevicate in montagna, qualche addensamento potrà verificarsi soltanto sulle zone orientali della Regione e sull’Amiata.

Temperature in aumento le minime sulle zone orientali e meridionali, ma ancora con gelate mattutine in pianura; quasi stazionarie le massime su valori tipici del periodo (10-13 °C in pianura).

Guardando oltre, Santo Stefano potrebbe portare un po’ di variabilità, con possibili precipitazioni sparse e deboli nevicate sulle alture più elevate dell'Appennino e sull’alto Mugello. Nonostante ciò, le condizioni generali rimarranno stabili, con venti moderati e mari mossi a largo.

A livello nazionale, la situazione sarà più movimentata. Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, segnala la possibilità di nevicate a bassa quota lungo le coste adriatiche, grazie a un particolare effetto atmosferico, tipico delle irruzioni fredde da nord est, che potrebbe portare neve fino in pianura in regioni come Marche, Abruzzo e Molise, mentre il sole dovrebbe prevalere sul versante tirrenico e al nord.