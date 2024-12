Montagna pistoiese, tanti sciatori nonostante il vento

Montagna pistoiese, 23 dicembre 2024 – Fine settimana quasi a due facce, mentre il sabato è stato molto frequentato, grazie anche a una giornata ideale, propiziata da sole splendente e temperature in linea, la domenica è stata contrassegnata da una fastidiosa pioggia che ha ammantato di grigio l’intera Montagna pistoiese. Tutto questo però non ha scoraggiato gli amanti del manto bianco, che sono stati comunque tanti.

Se da una parte è vero che i rifugi hanno avuto quasi più successo delle piste, è altrettanto vero che gli appassionati si sono spostati sugli impianti più bassi, senza rinunciare alla sciata domenicale. Il bilancio lo traccia Rolando Galli (in foto), presidente della Società Abetone Funivie: “Sabato 21 dicembre abbiamo lavorato bene, c’è stato un importante afflusso di escursionisti, sia sciatori che visitatori, negozi e attività di accoglienza hanno tutti lavorato. Domenica 22 il numero delle presenze in pista è stato rinforzato dagli atleti impegnati nell’attività agonistica, infatti sono state disputate due gare e gli appassionati sono stati comunque numerosi. Purtroppo il vento ci ha costretti a limitare l’attività dell’ovovia, ma gli sciatori si sono solamente spostati più in basso, continuando a divertirsi in barba al meteo poco collaborativo”.

La chiusura dell’Ovovia per motivi di sicurezza ha dato vita alle proteste degli sciatori che si sono trovati a non poter usufruire dell’impianto, ma costretti ad utilizzare solo quelli posti più in basso. Grazie all’organizzazione prevista dall’Anas sui cantieri aperti, che ha visto la presenza, per gran parte della giornata, di due movieri a regolare il flusso dei veicoli, la viabilità non ha incontrato i problemi dei giorni precedenti. Il traffico infatti non ha avuto rallentamenti, nonostante le presenze fossero state numerose. E giusto per dare una ulteriore opportunità a chi ama la montagna, ma non ha voglia di lanciarsi sulle piste, il Museo dello Sci ha inaugurato una nuova sala dopo quella dedicata alla moda con testimonianze di Emilio Pucci e dedicata a sei personaggi dell’epopea abetonese dello sport sull’oro bianco, rendendo così il “figlio prediletto” di Clarissa Tonarelli e Manuela Bagatti, ancora più affascinante.