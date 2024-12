Un bianco Natale. Dall’Abetone all’Amiata, dove trovare la neve in Toscana

Firenze, 24 dicembre 2024 – Un Natale caratterizzato dal freddo, la montagna imbiancata, ma anche sole. In questi giorni di feste, in tanti hanno preso l’auto per andare a fare una gita fuori porta alla ricerca della neve. Magari con i bambini, per portarli a giocare e divertirsi. Oppure, anche per andare qualche giorno a sciare o a fare trekking nei boschi coperti da uno stupendo velo bianco.

Le piste innevate all'Abetone (Foto webcam Skyline)

Sono tante le località dove si può trovare la neve in Toscana a Natale. All’Abetone e nella Montagna pistoiese, per esempio. “La temperatura è diversi gradi sotto zero – ci ha raccontato Giampiero Danti, direttore della Società Abetone Funivie – e ci mette in condizioni di aumentare il manto sulle piste. Il comprensorio è aperto al 90% e lo sarà fino al prossimo anno. Attualmente sono aperti il Pulicchio, i raccordi con l’ovovia, il collegamento Selletta Ovovia, tutti quelli con la Val di Luce, la Selletta è perfettamente a posto dopo i collaudi e possiamo garantire giornate eccellenti con un’ottima neve”. “Con questa neve – ha spiegato ancora il direttore Danti – arriveremo al due e tre di gennaio senza bisogno di ulteriori sforzi”.

La neve sul monte Amiata (Foto webcam Dove Sciare)

Anche il monte Amiata è ricoperto da una bella coltre bianca che richiama tantissimi visitatori. Vista anche la buona notizia dell’autorizzazione concessa per gli impianti. Le previsioni meteo intanto dicono che in questi giorni le temperature in quota tenderanno a risalire di qualche grado rimanendo tuttavia intorno alle medie del periodo o poco al di sotto della norma. “Al suolo al mattina avremo locali gelate nelle vallate più basse, massime che tendenzialmente non dovrebbero superare i 10 gradi”, sottolinea Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’.

Per chi è a Firenze, e non vuole fare grandi tragitti, è possibile trovare la neve anche in Casentino, sul Secchieta, Pratomagno. Ecco una foto del meraviglioso paesaggio: