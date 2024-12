Che tempo farà a Capodanno in Toscana. Previsioni meteo fine anno, cosa dicono gli esperti

Firenze, 26 dicembre 2024 – Che tempo farà a Capodanno in Toscana? In base alle previsioni degli esperti, il grande protagonista di questi ultimi giorni del 2024 sarà l’Anticiclone delle Azzorre. Il vortice nevoso che ha imperversato a Natale in alcune zone del nostro paese si è infatti spostato verso Est e si trova attualmente tra Creta e Cipro.

Questo, come spiega Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma un diffuso miglioramento nelle prossime ore, salvo residui rovesci o brevi temporali su parte d’Italia: il contesto instabile non riguarderà la Toscana, dove avremo cieli sereni almeno fino a Capodanno.

Come ricordo del vortice di Natale, il vento soffierà ancora forte su gran parte del Paese. Questo aumenterà la sensazione di freddo percepito, ma durerà poco. Già domani, venerdì 27 dicembre, dopo il graduale miglioramento di Santo Stefano sarà buono ovunque e anche i venti caleranno: la calma anemometrica e i cieli sereni favoriranno diffuse gelate specie al Centro-Nord e nelle zone interne della Toscana.

In seguito, durante l’ultimo weekend del 2024, l’anticiclone delle Azzorre si espanderà sempre più sull’Italia e così l`atmosfera tornerà stabile su tutte le regioni. Il sole sarà prevalente, il cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto al Sud la nuvolosità potrà risultare più compatta, ma senza conseguenze.

Anche per l’ultimo dell’anno è previsto un bell’anticiclone con tempo stabile e soleggiato; le uniche insidie potrebbero arrivare da locali nebbie in pianura e da nubi marittime associate a pioviggine tra Liguria e Toscana. Troveremo dunque condizioni buone quasi ovunque, con temperature però a tratti pungenti.

Le temperature nella notte di San Silvestro saranno basse, ma niente di particolarmente insolito per il periodo. Avremo circa 7 gradi a Firenze all’ora del brindisi di fine anno, con cieli prevalentemente sgombri da nuvole. Per chi ha scelto di passare il Capodanno in piazza o più in generale all’aperto, saranno quindi condizioni abbastanza ideali.