Vento, grandine e pioggia, ma la neve si inginocchia solo davanti ai monasteri

Arezzo, 24 dicembre 2024 – Chi si aspettava un bianco Natale rimarrà deluso, per lo meno a bassa quota dove la neve non farà la sua romantica comparsa. Un primo assaggio la scorsa notte si è avuto ma in Casentino e soprattutto nella Valtiberina sopra i 900 metri, dove la neve ha fatto la sua comparsa. Mentre ad Arezzo imperversavano pioggia e vento, fortunatamente senza aver causato danni, in provincia è arrivata silenziosa, una timida nevicata. A Camaldoli si sono raggiunti i 30 centimetri insieme alla neve caduta negli scorsi giorni.

Per il resto si parla di pochi centimetri. Ma per chi non può fare a meno di un bianco Natale può star certo che l’atmosfera magica non mancherà al Pratomagno o al Passo della Calla dove la neve è praticamente di casa. Tornando invece alla notte di domenica, la neve caduta non ha creato nessun problema alla circolazione con gli spalaneve in azione come da piano. Lunedì, dalle 5 della mattina, la protezione civile era già attiva con le macchine, pronta ad entrare in azione nel caso in cui le nevicate si fossero intensificate, anche sulla E45 dove era scattato il codice giallo per nevicate in atto, senza problemi. Il codice poi non si è aggravato, e quindi l’intervento non si è reso necessario. Le nevicate, quelle avvenute nelle scorse ore, rientrano infatti nell’ordine della stagione invernale. Nessun evento straordinario, quindi. E intanto un forte temporale si abbatteva in città e nelle zone limitrofe. Pioggia mista a ghiaccio, vento, fulmini e tuoni. E’ il borgo di Badia Agnano ad aver registrato il maggior numero di millimetri di pioggia, nell’arco di 24 ore ne sono caduti 40. Ad Arezzo invece 32.

E per i prossimi giorni? Come si diceva, non sono previste nevicate a bassa quota. Il Natale sarà accompagnato solo da freddo con potenziali gelate la mattina, ma nessun particolare abbassamento delle temperature. Tempo stabile fino a dopo Natale. Niente neve, quindi, ma il sole bacerà aretini e turisti, sembra che saranno molti quelli in arrivo, che hanno deciso di trascorrere le feste in città fra mercatini, luci, eventi senza disdegnare anche i borghi vicini. Arezzo che continua ad incassare successi. Secondo i dati del sondaggio realizzato dal centro studio turistici di Firenze per conto di Assoturismo Confesercenti, quest’anno è tra le mete più gettonate per le vacanze di Natale insieme a capisaldi del turismo, tra cui Venezia, Verona, Torino, Napoli e Roma.