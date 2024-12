Neve sull’Amiata, 8 gradi sotto zero. Occhio alle gelate il giorno di Natale

di Laura ValdesiSIENAUno schiaffo termico. E all’improvviso Siena e provincia si sono ritrovate con temperature basse, anche se non proprio a picco. Lo sbalzo rispetto ad alcuni giorni fa è stato comunque importante per cui la sensazione è risultata più accentuata di quanto in realtà non racconti la colonnina di mercurio. Complice un vento sferzante. "Se prendiamo come riferimento una stazione meteo di montagna come quella della vetta Amiata – spiega Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’ – ci accorgiamo ancora di più come diverse masse d’aria si sono susseguite molto velocemente. Alle 4 del 22 dicembre avevamo in vetta circa -6°, diventati +1,3° intorno alle 19 e ritornati a scendere fino a -6,6° delle ore 11,30 di oggi (ieri, ndr)". E hanno raggiunto i -8° ieri sera dopo le 20, come documentato anche dal Centro funzionale della regione Toscana. La montagna è ricoperta da una bella coltre bianca che, già a partire da Natale ma ancora di più nei prossimi giorni, dovrebbe richiamare tantissimi visitatori. Vista anche la buona notizia dell’autorizzazione concessa per gli impianti. Anche se la pioggia delle ultime ore qualche problema l’ha creato quanto a compattezza del manto. Temperatura sotto zero ieri anche a Gaiole in Chianti (-1,5°), poco sopra lo zero – fra 3 e 4 gradi – in molti comuni della provincia, dal capoluogo a Montalcino, a Montepulciano, per esempio.

Ma che tempo farà a Natale? "L’allontanamento verso sud est del minimo di pressione garantirà tempo stabile sulla Toscana con condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche locale addensamento. Le temperature in quota tenderanno a risalire di qualche grado rimanendo tuttavia intorno alle medie del periodo o poco al di sotto della norma. Al suolo al mattino avremo locali gelate nelle vallate più basse, massime che tendenzialmente non dovrebbero superare i 10 gradi", annuncia sempre Sonnini. Quindi un allentamento anche se sarà bene conservare sciarponi, cappelli di lana e guanti per evitare di prendere l’influenza che nelle festività circolerà come sempre con particolare intensità. E anche stasera, durante la notte, per chi vorrà recarsi alla messa di mezzanotte sarà bene mettere in conto temperature rigide. "In deciso calo le minime", sentenziano infatti le previsioni del meteo Lamma. Che per il 25 dicembre ipotizza "in aumento le minime sulle zone orientali e meridionali della Toscana, ma ancora con gelate mattutine in pianura; quasi stazionarie le massime su valori tipici del periodo (10-13 °C in pianura)".

"Dal punto di vista delle precipitazioni che si sono registrate soprattutto nella serata di domenica e nella notte di lunedì – osserva invece Sonnini di ’MeteoSiena24’ – abbiamo avuto i maggiori cumulati sulla zona del Chianti con Castellina che ha registrato ben 53,4 millimetri. A seguito di queste piogge abbiamo avuto alcuni episodi di allagamenti specie verso la Val d’Elsa. Al momento dell’ingresso dell’aria fredda si sono verificati anche locali fenomeni temporaleschi associati a forti rovesci di grandine-graupel come ad Asciano".