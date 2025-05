Addio a Pierluigi Marrucci. Protagonista per decenni tra politica e istituzioni

È stato un protagonista di decenni di vita politica e amministrativa, soprattutto per la Valdelsa ma in generale per tutta la provincia e il particolare per il centrosinistra. La scomparsa di Pierluigi Marrucci (già sindaco di San Gimignano, presidente dell’Asl territoriale e dell’Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana). Numerose le reazioni di cordoglio da parte del mondo politico. "Ci ha lasciato e ci ha lasciato come solo lui sapeva fare. Tracciando la strada da seguire e le priorità da cogliere. Ci ha lasciato pensando al futuro", commenta l’associazione La Quercia, di cui è stato vicepresidente. Per la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, "non ha mai smesso di dare una mano, nemmeno quando non ha più avuto ruoli di primo piano, mai. Ha continuato a dare tanto al territorio e alle persone".

Il segretario provinciale Pd, Andrea Valenti parla di "perdita enorme per la nostra comunità è una perdita enorme. Lo diciamo sempre, ma mai come stavolta è vero: chi ha compagni non muore mai. Te ne sei andato in una delle giornate simbolo della sinistra, delle lotte che hai sempre portato avanti, in una vita piena e feconda". Anche David Bussagli, ex sindaco di Poggibonsi ed ex presidente della Provincia, sottolinea che "Pierluigi è stato per tanti di noi un punto di riferimento. Un compagno battagliero e gentile, garbato e fermo nei principi".

Particolarmente sentito il ricordo del Comune di San Gimignano: "Con la sua scomparsa perdiamo un amministratore capace, un protagonista della vita amministrativa, politica cittadina e valdelsana, a cui ha dedicato tempo, impegno, attenzione e tante idee". Per il Comune di Poggibonsi "se ne va un amministratore, una personalità del nostro territorio e un uomo generoso che ha dato alla comunità valdelsana tempo, idee ed energia". E Piero Pii, sindaco di Colle Val d’Elsa, a nome dell’amministrazione ricorda che "con la sua figura viene a mancare un protagonista importante della vita politica e amministrativa del nostro territorio". L’ex presidente della Provincia e sindaco di Poggibonsi Fabio Ceccherini sottolinea l’impegno comune per il "nuovo ospedale di Campostaggia che, senza di lui, dubito sarebbe mai stato realizzato". E il Comune di Radicondoli ricorda la "figura di spicco nella vita amministrativa e politica della Valdelsa, a cui ha dedicato impegno, qualità, attenzione".