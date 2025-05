Pienone a Piancastagnaio. Giornata di corse a pelo, oltre mille presenti

Una giornata piena di sole con tantissima gente, contradaioli e ospiti provenienti dalle varie città d’Italia dove si corrono palii e sfide equestri. A Piancastagnaio le corse dei cavalli a pelo disputate nella stupenda cornice verde di castagni del parco tematico della Madonna di San Pietro, la pista inaugurata nell’agosto del 2023, per il secondo anno sono state un successo di pubblico e i numeri delle presenze lo hanno dimostrato: 1.054 biglietti staccati (il costo di ogni biglietto 10 euro) di cui 843 paganti e 211 omaggio (invitati e bambini sotto i 14 anni).

Gran lavoro per le sedi delle quattro contrade di Castello, Borgo, Coro, Voltaia che hanno messo a tavola, presentando la cucina tipicamente pianese, oltre cinquecento persone. Tanti nomi noti e moltissimi dirigenti non solo di Siena, ma anche di Asti, Ferrara, Fucecchio, Legnano. Una giornata che ha visto la proposta di giochi, gonfiabili e mercatini di prodotti tipici locali nonché street food, con la presenza di tavoli e sedie all’aperto dove numerose famiglie hanno pranzato assieme ai propri bambini, in attesa della seconda parte delle corse del pomeriggio che è iniziata alle 15,30, con mezz’ora di ritardo sul programma per dare modo ai presenti di gustarsi il pranzo con calma nelle sedi delle contrade o all’aperto nel campo del parco tematico.

A Piancastagnaio Walter Bianciardi, il senese inventore del ’cigno’, il meccanismo di sgancio del canape, che per la prima volta sulla pista pianese ha usato il nuovo strumento elettronico, il dinamometro che consente di valutare la tensione del canape quando viene sollecitato in caso di non sganciamento, per cui si attua un’ulteriore forma di sicurezza. Soddisfazione per la giornata è stata espressa dal sindaco Franco Capocchi e da Massimiliano Ermini, incaricato dall’amministrazione comunale di portare avanti progetti e iniziative legate al mondo del cavallo ed è stato, assieme alle contrade, la Pro loco, il Magistrato delle contrade, l’ideatore per il secondo anno dell’iniziativa.