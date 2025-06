Istituito il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali

Cinque titoli e 63 articoli che vanno a comporre quello che è il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali. Un atto fortemente voluto dall’assessore al Decoro urbano Barbara Magi (foto), che ha ottenuto l’unanimità tra i venticinque consiglieri presenti in Consiglio ieri. "Con questo regolamento – ha dichiarato l’assessore – il Comune di Siena rinnova il proprio impegno per una città attenta alla convivenza civile e al rispetto degli esseri viventi. Abbiamo scelto di aggiornare l’intero impianto normativo, ma l’elemento che segna davvero il cambio di passo, e che ci ha fornito lo spunto per rivedere tutto l’impianto normativo, è la nascita del Garante e dell’Osservatorio: due presìdi che daranno voce alla tutela degli animali e accompagneranno l’amministrazione in un percorso fondato su competenza, trasparenza e ascolto. È un atto che coniuga sensibilità e visione, in linea con i valori della nostra comunità".

Il nuovo regolamento sarà il punto di riferimento normativo per garantire il benessere animale e fissare le regole per la corretta interazione tra uomo e animale, preservando al contempo igiene, decoro urbano e sicurezza pubblica. Le principali novità, sono per l’appunto l’istituzione del Garante per la tutela dei diritti degli animali, figura monocratica nominata dal Consiglio comunale, e la creazione dell’Osservatorio Affari animali, organismo tecnico-consultivo che riunisce rappresentanti istituzionali e delle associazioni animaliste. Due strumenti concreti per rafforzare il monitoraggio, la sensibilizzazione e il dialogo sulle politiche per il benessere animale nel territorio senese.

Nei cinque titoli vengono definite questi come i princìpi generali alla base del regolamento, la detenzione responsabile degli animali, le varie disposizioni per le singole specie e le sanzioni per le eventuali violazioni.

Eleonora Rosi