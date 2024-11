Montecatini Short Film Festival, partono le proiezioni della sessione ufficiale

Montecatini, 4 novembre 2024 - Con la seconda giornata, quella del 5 novembre, l’edizione 2024 del Montecatini International Short Film Festival entra nel vivo: al Cinema Excelsior – alla presenza di autori e interpreti - partono le proiezioni ad accesso gratuito dei film in concorso nella Selezione Ufficiale del festival. Sono cento i cortometraggi, suddivisi in quattro categorie (Experimental, Animation, Fiction e Documentary) scelti dalla Giuria Internazionale guidata da Olga Strada - quest’anno affiancata dal Presidente Onorario Ron Jones, guest star di questa edizione - assieme ad un parterre di esperti, docenti di cinema, registi e critici cinematografici composto da Pietro Mariani, Armando Lostaglio, Alberto Di Mauro, Laura Villani, Eleonora Capitani, Catello Masullo, Aram Manukyan e Alfonso Palazón Meseguer. I lavori provengono da tutto il mondo: Francia, Argentina, Cina, India, Repubblica Ceca, Turchia, Stati Uniti, Singapore, Russia, Polonia, Germania, Corea e tanti altri, inclusa una folta selezione di autori italiani; attesi a Montecatini Terme registi e attori da tutto il mondo, che per una settimana trasformeranno la città termale in un crocevia internazionale.

Le proiezioni andranno avanti fino al 9 novembre (con orario 9.30-13 al mattino, e 14.30-19.30 il pomeriggio; sabato 9 le proiezioni terminano alle ore 13), e si chiuderanno con la serata delle premiazioni, alla presenza della madrina della Serata di Gala Denny Mendez. In giornata partono anche i lavori della Giuria Popolare, con il coordinamento di Jacqueline Monica Magi per l’Associazione Anna Maria Marino, Simona Miniati per la Forza di Nemo e Cinzia Silvestri per gli Angeli del Bello: le associazioni del terzo settore inviteranno i propri volontari a vedere i film e dare il proprio giudizio. Nei giorni della manifestazione, il festival vuole essere inoltre un momento di rilancio turistico ed economico, attraverso il progetto Identità italiana nel cinema- Storie e memorie della comunità di Montecatini Terme, che vedrà il Palazzo del Turismo dal 4 al 10 novembre diventare la sede di incontri e pitching per nuove produzioni e co-produzioni fra società di produzione cinematografiche italiane ed estere, con proiezioni di film, incontri, dibattiti e la programmazione di sopralluoghi per trovare nuove location per le riprese nell’area di Montecatini Terme e della Valdinievole. Nell’ottica della promozione del territorio rientra anche la proiezione al Cinema Excelsior, mercoledì 6 novembre, del documentario Montecatini, le Terme, la Storia, diretto da Roberta Mucci.