Montecatini si mobilita per le donne, la violenza si combatte col cuore: due eventi per la lotta e la rinascita

Montecatini Terme, 20 novembre 2024 – Due eventi straordinari sono in arrivo a Montecatini terme per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. La “Commissione delle Pari Opportunità” istituita dalla nuova Amministrazione del Comune termale ha proposto due iniziative che sono state accolte per questo tema così delicato che ricorre il 25 di novembre. La prima consiste nel “Posto Occupato”, una campagna nazionale di sensibilizzazione sociale e gratuita contro la violenza sulle donne nata nel 2013 in Sicilia e che dopo otto anni ( l’ultima volta nel 2016) è tornata in auge nel comune termale. Un evento nato per ricordare che su quella sedia poteva esserci seduta una donna che invece è stata uccisa, come si evince dalla zampa posteriore rappresentata nel logo da un coltello. Un posto per ricordare a tutti che la violenza va fermata da subito, dai primi sintomi di cui tutte e tutti dovremmo essere consapevoli. A partire dalla violenza verbale e psicologica, passando dai comportamenti per poi degenerare in quella fisica e sessuale, violenza assistita e per finire col femminicidio.

“Sono molto orgogliosa di aver promosso queste due importanti iniziative – ha spiegato la presidente della Commissione Pari Opportunità Siliana Biagini-. Tra il 20 e il 27 novembre i commercianti di Confesercenti e Confcommercio che hanno deciso di aderire potranno mettere fuori dai loro negozi una sedia con l’immagine del “Posto Occupato”, esponendo nelle loro vetrine la locandina per sensibilizzare attraverso questo piccolo gesto la violenza sulle donne. L’altro evento che abbiamo condotto in collaborazione con l’“Associazione 365 Giorni Al Femminile”, si svolgerà sabato 23 novembre alle 15,30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Adua e Regina di Saba in cui verrà presentato il libro di Barbara Sarri “Il Ventaglio Sulla Pelle”. ù

Oltre alla presentazione del libro che ha la veste di un fumetto giallo estremamente fruibile anche per i più giovani, ci sarà anche un piccolo spettacolo di flamenco, poiché Barbara insegna questa disciplina a donne vittime di violenza. L’autrice in sostanza usa questa forma di danza di matrice andalusa come percorso riabilitativo psicologico perché sia una donna presa in carico dal centro antiviolenza sia una detenuta, hanno un passato segnato dalla violenza, di qualunque tipo ed il flamenco con la sua magia può aiutare le donne a rinascere dopo un evento traumatico per liberarsi e riacquisire il proprio io interiore”, conclude la presidente Biagini.

Leonardo Meacci