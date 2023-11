“Qn x le donne”, folla in piazza della Signoria a Firenze: “E’ ora di dire basta”

10:57

Un messaggio da Nobel

"Da parte delle donne ucraine vorrei esprimere la mia solidarietà verso le donne italiane e iraniane. Viviamo in un mondo collegato, per questo la lotta per la libertà trasforma il nostro mondo in uno sicuro". Lo ha detto Oleksandra Matviichuk, presidente del Center for civil liberties, l'ong ucraina premio Nobel per la pace 2022, nel corso di un evento a Palazzo Strozzi Sacrati, a

Firenze, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a poca distanza da piazza della Signoria dove si tiene l'evento lanciato dal nostro giornale.