Accompagnamento al lavoro per persone fragili, al via progetto Ve.La.

Firenze, 3 maggio 2025 - Parte a Firenze un progetto triennale rivolto a promuovere l’inserimento e l’accompagnamento al lavoro di persone in condizioni di fragilità attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione o reinserimento presso enti pubblici o privati: capofila è la Società della salute di Firenze, le risorse ammontano a oltre 3,6 milioni di euro. Il progetto 'Ve.La' prevede, in particolare, nell'arco di 36 mesi, la presa in carico di circa 600 utenti da destinare a tirocini, laboratori e formazione: saranno persone disoccupate o inoccupate, già in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, ma con la possibilità di estendere l’opportunità anche, nei prossimi mesi, a persone non ancora seguite.

“Si tratta di una misura molto importante per favorire l’inclusione di persone che si trovano in condizioni di fragilità, che ora troveranno un supporto per nuove opportunità – spiega in una nota l’assessore al welfare e presidente Società della Salute di Firenze Nicola Paulesu –. Sono iniziative che vanno nella direzione di stimolare l’autodeterminazione e avviare percorsi di inserimento nella società a partire dalla ricerca di una soluzione lavorativa”.