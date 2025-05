Nei guai con 17 kg di marijuana. Soldi e droga nascosti nella cantina

Firenze, 3 maggio 2025 – Un cittadino italiano di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato circa 17 chilogrammi di marijuana, oltre a 8.000 euro in contanti, plausibilmente derivanti dall'attività di spaccio, materiale per il confezionamento e la pesatura, e persino una macchina elettrica per contare il denaro.

L'individuo è stato identificato grazie a indagini meticolose della squadra mobile di Firenze sulla complessa logistica da lui orchestrata. Gli investigatori, dopo aver condotto un'attenta sorveglianza, hanno scelto di intervenire il 2 maggio, quando l'uomo è stato visto giungere in scooter presso un locale commerciale in via Arnolfo. L'intervento della polizi a ha portato al recupero di una scatola contenente oltre cinque chilogrammi di marijuana, mentre altri agenti bloccavano il sospettato.

Successivamente, la perquisizione dell'appartamento del 45enne, situato in via Giampaolo Orsini a Firenze, ha rivelato altri 11 chili di marijuana nascosti in cantina, una seconda macchina conta-soldi nella camera da letto insieme a 8.000 euro in contanti. Alcune delle banconote erano celate in una presa elettrica adattata a nascondiglio per una piccola cassaforte, altre conservate in un cassetto del comodino. Inoltre, in uno sgabuzzino, sono state rinvenute ulteriori quantità di droga, una macchina per il sottovuoto e una bilancia di precisione. L'intero materiale è stato sequestrato dalle autorità. Attualmente, il 45enne si trova presso il carcere di Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida del suo arresto.