Maxi operazione antidroga a Firenze: arrestato con 24 chili di cocaina

Firenze, 3 maggio 2025 – Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno, coadiuvati dall'Arma di Lucca, ha portato all'arresto di un giovane di origine albanese per detenzione di stupefacenti. Nella campagna di Capannori, infatti, il ragazzo nascondeva 24 chili di cocaina che, se immessi sul mercato del centro Italia, avrebbero potuto fruttare 700.000 euro.

Gli inquirenti, insospettiti dai movimenti anomali dell’auto guidata dal giovane, hanno individuato il nascondiglio della droga grazie a numerosi appostamenti. Il 9 aprile scorso, l'attenzione dei militari è stata catturata dall'arrivo di due capienti borsoni carichi di cocaina, circostanza che ha fatto scattare l'intervento immediato delle forze dell'ordine.

La perquisizione ha permesso di sequestrare 24 panetti di cocaina, oltre a quattro telefoni cellulari e strumenti utili al confezionamento delle dosi, come macchinari per il sottovuoto e diversi tipi di buste. Sotto la direzione del Pubblico Ministero, l'arrestato è stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.