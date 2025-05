Blitz antidroga nei boschi: controllate trenta persone. Maxi dispiegamento di forze

Firenze, 1 maggio 2025 - A Barberino Tavarnelle blitz antidroga nei boschi di Sant'Appiano. Durante i controlli sequestrati di alcuni grammi di cocaina e controllate 30 persone. L’operazione dei militari di Scandicci è avvenuta anche con l’ausilio di un elicottero e dei nuclei forestali, portando a tre segnalazioni per stupefacenti. Negli ultimi tempi, sia le attività investigative dei militari che alcune segnalazioni da parte dei cittadini avevano evidenziato un preoccupante aumento del fenomeno, generando allarme nella comunità locale. E così i carabinieri della compagnia di Scandicci, insieme ai nuclei forestali di San Casciano e Barberino Tavarnelle ed al nucleo elicotteri di Pisa, hanno deciso di intervenire. L’operazione antidroga è scattata nel pomeriggio di mercoledì 30 aprile. Si è trattato, come rende noto l’arma dei Carabinieri in un comunicato, di un servizio focalizzato al contrasto dello spaccio nella zona boschiva di Sant'Appiano, nel comune di Barberino Tavarnelle. Negli ultimi tempi, tanto le attività dei carabinieri, quanto alcune segnalazioni della cittadinanza hanno palesato una recrudescenza del fenomeno in quella zona che allarma non poco la comunità.

I carabinieri pertanto hanno intrapreso una attività di contrasto e prevenzione al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e grazie a tali attività è stato possibile per i militari dell'arma comprendere come il commercio al dettaglio riguardi tanto le droghe leggere come hashish e marijuana quando sostanze molto più pericolose come la cocaina. Nel corso dei servizio, svolto anche con l'ausilio del IV nucleo elicotteri dei Carabinieri di Pisa, che ha sorvolato la zona nel pomeriggio, sono state fermate ed identificate 30 persone. Maurizio Costanzo