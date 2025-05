C’è Achille Lauro, a Firenze fan in delirio. E cantano i suoi successi

Firenze, 3 maggio 2025 – Hanno intonato “Incoscienti giovani” aspettando l’artista. Tanta gente al Caffé Letterario Le Murate per l’arrivo di Achille Lauro, che nell’ambito della promozione del suo nuovo album “Comuni Mortali” ha incontrato a Firenze i fan per firmare le copie del suo nuovo lavoro.

L’appuntamento era nell’ambito di una serie di incontri in varie città, attraverso i quali l’artista ha voluto ringraziare i fan. Un seguito imponente per Achille Lauro, il cui successo è continuo, rimanendo sempre nei primi posti delle classifiche dei brani scaricati.

Achille Lauro al suo arrivo a Firenze: fan in delirio in attesa dell'incontro per il firmacopie (New Press Photo)

Una giornata calda a Firenze, ma fin dal primo pomeriggio i fan si sono messi in coda dietro alle transenne in attesa di incontrare il loro idolo. L’accesso era libero, ma per farsi firmare l’album era necessario acquistarlo in loco. All’atto dell’acquisto, veniva dato un tagliando per poi entrare alle Murate e appunto incontrare Achille Lauro. Un appuntamento con delle regole ben precise, tra cui il divieto di selfie.

Achille Lauro a Firenze: fan in delirio (New Press Photo)

"Mi avete mandato migliaia di messaggi, non potevo deludervi. Non potevo non incontrarvi per ricambiare tutto questo grande amore. Ci vediamo questo weekend”, aveva scritto Achille Lauro sui suoi social presentando il firmacopie.