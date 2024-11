La giornata contro la violenza alle donne: Firenze, l’evento in piazza della Signoria, partecipa anche tu

Firenze, 19 novembre 2024 – Una grande manifestazione, un grande evento per dire no alla violenza alle donne. E’ l’appuntamento organizzato da Qn per le Donne per lunedì 25 novembre alle 11.

Un momento di condivisione, di riflessione, con tante donne e tanti uomini in piazza. Una giornata alla quale parteciperanno esponenti dell’associazionismo, della politica, della vita culturale toscana. “Voci contro la violenza”, è il titolo dell’iniziativa.

“Insieme per affermare l'impegno contro ogni forma di violenza sulle donne”, è il claim dell’appuntamento. Un evento che è preceduto da una campagna social.

Gridate, cantante, recitate, semplicemente pronunciate, ogni parola conta se si tratta di voci contro la violenza. L’hashtag della manifestazione è #vocicontrolaviolenza.

Appuntamento dunque lunedì 25 novembre alle 11 per il grande incontro in piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco. Ci saranno, tra gli altri, la sindaca di Firenze Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani. Lo scorso anno il successo di pubblico fu grande. Lo sarà ancora di più quest’anno. Appuntamento in piazza della Signoria.