“Fai sapere che i bambini stanno bene”: donna scomparsa con i due figli, appello a Chi l’ha visto

Livorno, 3 luglio 2025 – Ore di angoscia per più di una famiglia. Loredana Elena Chimu, 41 anni, è scomparsa da Livorno insieme ai suoi due figli: Francesco, 2 anni, e Leonardo, 9, da sabato 28 giugno. “Fai almeno sapere che i bambini stanno bene”, è l’appello lanciato da Marco, padre di Leonardo, al microfono di Raffaella Griggi, inviata di ‘Chi l’ha visto’ nella puntata di mercoledì 2 luglio 2025 su Rai3.

Nonostante la scomparsa sia avvenuta a Livorno, il padre di Leonardo si trova a Lanzo Torinese in Piemonte. È qui infatti che l’ultima cella telefonica ha agganciato il cellulare di Loredana, domenica 29 giugno. Da allora più niente: telefoni spenti, nessuna comunicazione e nessuna informazione sullo stato di salute dei bimbi.

A lanciare l’allarme a 'Chi l’ha visto’ è Marco, padre di Leonardo e ristoratore a Livorno. L’uomo racconta che il bimbo si trovava con il fratellino di 2 anni, nato da una relazione successiva con un altro uomo di Livorno, insieme alla madre Loredana. Pensava fossero in zona Tirrenia ma quello che Leonardo gli ha raccontato per telefono, intorno alle 18, si è rivelato falso secondo Marco. “Leonardo mi ha detto, ‘Siamo andati alle piscine, questa sera la mamma ci porta al Luna Park”. Per Marco però la dichiarazione di suo figlio non poteva essere vera, in quanto – racconta sempre a ‘Chi l’ha visto – “le celle telefoniche già li inquadravano qui a Torino”.

Leonardo sarebbe dovuto tornare a casa del padre alle 20:30. “Non si è presentato nessuno. Ho subito avvertito anche l’altro padre e sono partite le ricerche nella casa di Loredana, ma era completamente vuota”. Loredana, sempre secondo il racconto di Marco, avrebbe venduto alcuni mobili di quell’appartamento prima di mettersi in viaggio.

Loredana è partita su una Citroen C1 nera. “L’ha caricata di borsoni, persino piumini, e si è allontanata. L’ultima cella agganciata è stata a Lanzo Torinese. Qui vive una coppia di amici a cui, secondo quanto mi hanno riferito, ha chiesto un prestito sabato sera. Al loro rifiuto, ha spento i telefoni".

Dove sarebbe andata? Secondo quanto emerso, Loredana avrebbe contattato suo padre in Romania. “Temiamo dunque voglia lasciare l’Italia, forse tornare nel suo Paese d’origine, ma non abbiamo certezze”, dichiara Marco. “Loredana è rumena, ma ha un forte accento toscano. È molto magra, ha un tatuaggio vistoso: una pantera nera sulla spalla destra. Leonardo ha capelli castani lunghi, raccolti in una coda, con rasature laterali. Il più piccolo gira sicuramente in un passeggino, probabilmente grigio con manico color legno”.

“Chiedo a Loredana di tornare. Almeno di farci sapere come stanno i bambini, se stanno bene, dove si trovano. Di riaccendere i telefoni. Voglio sentire la voce di mio figlio. Sabato sembrava tranquillo, ma ci ha detto cose che non corrispondevano alla realtà: non erano alle piscine o al Luna Park, ma già a Torino. Questo mi preoccupa ancora di più".

Alla fine del programma un aggiornamento: ci sarebbe stato un avvistamento a Torino: Loredana avrebbe passato qui la notte con i due bambini.

Proseguono intanto le ricerche da parte delle forze dell’ordine, mentre i familiari si appellano alla donna, affinché metta fine a questa fuga e riporti i bambini a casa sani e salvi. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112.