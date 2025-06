45enne scomparso dopo la morte della madre: ricerche in corso

Lucca, 30 giugno 2025 - Ore d’ansia a San Michele, nel comune di Piazza al Serchio, dove da diverse ore si sono perse le tracce di un uomo di 45 anni. Le ricerche sono in corso da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, con un imponente dispiegamento di forze: in campo anche un elicottero, droni e unità a terra.

L’uomo nei giorni scorsi era stato coinvolto in una lite con la madre. Durante l’episodio, la donna è caduta riportando gravi ferite. Ricoverata all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana, la pensionata è purtroppo deceduta sabato.

Da allora, il figlio si è reso irreperibile. Le forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura, stanno battendo palmo a palmo la zona per ritrovarlo il prima possibile e assicurargli supporto. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica della lite e gli sviluppi successivi, mentre i familiari e la comunità locale attendono con apprensione notizie.