Macabra scoperta, resti umani dentro un’auto trovati da un escursionista

Fosdinovo (Massa Carrara), 20 aprile 2025 – Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, quando nel territorio tra Canepari e Ponzanello in Comune di Fosdinovo è stato ritrovato lo scheletro di un uomo all’interno di un’automobile, che era precipitata in fondo a un canalone. Una vigilia di Pasqua da dimenticare per l’escursionista che percorreva alcune strade campestri e fra forre e canali si è improvvisamente imbattuto in una vecchia auto abbandonata. Un’auto che, al proprio interno, celava appunto i resti di uno scheletro umano. Sembra soltanto della parte inferiore.

Alla vista dei poveri resti, è stato subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Carrara. Del macabro ritrovamento è stato debitamente informato, oltre all’autorità giudiziaria, anche il sindaco di Fosdinovo Antonio Moriconi, che segue da vicino la vicenda. A quanto pare sarebbe stato dato l’incarico a una ditta di pompe funebri per la rimozione dei resti, sui quali presumibilmente verrà poi effettuato il test del Dna per potere risalire a chi appartenessero.

Ad ogni modo, l’ipotesi è che possa trattarsi di Angelo Luciani, un uomo all’epoca cinquantenne che si era volatilizzato nel nulla la sera del 3 novembre 2015 e del quale non si era mai più saputo niente. Le ricerche e relativi appelli erano sbarcati anche in televisione, sulla popolare trasmissione Chi l’ha visto?. Si presentano molti pertanto gli interrogativi a cui gli inquirenti si apprestano a dare risposta con le loro indagini ad ampio raggio, sentendo testimonianze e riesaminando soprattutto una serie di fascicoli che risalgono ad anni addietro.