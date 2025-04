Muore a 22 anni sbalzato dalla moto, incidente in autostrada

La Spezia, 19 aprile 2025 – Muore a 22 anni in un incidente stradale in A12. È successo nel tratto tra Spezia e Brugnato intorno alle 13 di sabato 19 aprile. Il giovane motociclista sarebbe stato sbalzato via dalla sella in seguito a uno scontro avvenuto in direzione Genova, finendo poi nella carreggiata opposta. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma in base a quanto appreso sarebbero rimaste coinvolte anche due auto. Due altre persone sarebbero rimaste ferite, non in gravi condizioni, e portate in ospedale. Dopo l’incidente, uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco. Alte colonne di fumo nero erano chiaramente visibili da lontano.

Il tratto tra gli svincoli di Albiano Magra e Ceparana Brugnato in direzione Genova e poi in entrambi i sensi di marcia è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze provenienti dalle Pubbliche assistenze di Brugnato, Ceparana, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure. Presenti anche i vigili del fuoco e i tecnici di Concessioni del Tirreno. Sul posto è atterrato anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Intorno alle 16, sempre in A12, nel tratto Carrodano e Brugnato in direzione sud si è verificato un altro incidente. Questa volta in galleria, con cinque veicoli coinvolti e quattro feriti gravi, tra cui un bambino trasportato in elicottero al Gaaslini. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con tanti automobilisti rimasti bloccati e fermi in autostrada.