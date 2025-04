Con l’auto nel dirupo, un albero frena la caduta e il mezzo resta in bilico

Firenzuola, 18 aprile 2025 – Una scena da film, un salvataggio in extremis ed un incidente che poteva avere conseguenze assai peggiori. Intorno alle 15:50 di oggi, 18 aprile, i Vigili del fuoco delle unità di Firenze, Barberino del Mugello e Monghidoro sono intervenuti nel comune di Firenzuola, in Via Coniale Cerreta, a seguito di un incidente che ha lasciato un uomo intrappolato nella sua auto, sospesa sopra un dirupo, in bilico su un albero.

E’ stata la pianta a frenare la corsa del mezzo che stava precipitando nel burrone. Per salvare l’uomo sono state prontamente dispiegate due squadre di soccorso e l'elicottero Drago 147 dal reparto volo di Bologna. L'elicottero è arrivato rapidamente sopra il luogo dell'incidente e ha calato con il verricello gli elisoccorritori dei Vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo, impedendone la caduta.

L'uomo, bloccato nel veicolo in pericolo, è stato estratto e consegnato alle cure dei sanitari accorsi sul posto. La moglie, che si trovava anch'essa nell'auto, è riuscita a uscire autonomamente e ha allertato i soccorsi, scongiurando il rischio di conseguenze più gravi.