Travolta davanti alla Gruccia. Gravissima una donna con il Pegaso a Careggi

Montevarchi, 18 aprile 2025 – Forse si stava recando in ospedale per un saluto ad un parente ricoverato. Oppure era arrivata al nosocomio per effettuare delle visite specialistiche.

Fatto sta che ieri pomeriggio attorno alle 16 una donna di 74 anni è investita da un’automobile in piazza del Volontariato, di fronte all’ingresso dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, proprio mentre stava attraversando la strada. Un impatto violentissimo, che ha provocato alla vittima numerosi traumi. Una giornata come tante altre che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. L’allarme, vista anche la zona sempre frequentata da pazienti e da personale sanitario, è stato dato immediatamente e fin da subito si è percepita la gravità della situazione.

Sul posto è tempestivamente intervenuta l’automedica del Valdarno, affiancata dalla Misericordia di Terranuova Bracciolini. Considerate le ferite riportate, è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso1, che ha prelevato la donna in codice rosso dopo averla stabilizzata ed è quindi ripartito verso l’ospedale fiorentino di Careggi. Sul luogo dell’incidente è giunto anche il corpo di polizia municipale di Montevarchi, guidato dal comandante Fabrizio Sarri, che fino alla tarda serata di ieri è stata impegnato con i rilievi di legge. Ancora da chiarire infatti le dinamiche dell’accaduto. I vigili urbani sono tuttora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità del grave sinistro.

Non è ancora chiaro se la vittima stesse attraversando le strisce pedonali oppure no. Pure un altro aspetto è da verificare, ossia la velocità con cui procedeva l’automobile che ha investito l’anziana signora. Da capire, infine, se colui che si trovava alla guida ha colpito accidentalmente l’anziana a causa di una semplice distrazione.

Tutte queste ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di fare pienamente luce sulla vicenda. Un incidente fotocopia si verificò proprio nello stesso luogo circa un anno fa. Era l’aprile del 2024.

La dinamica si presentava approssimativamente la stessa, con una donna, in quel caso 47enne, investita da una macchina nel parcheggio dell’ospedale del Valdarno mentre si apprestava ad attraversare la strada che conduce all’ingresso della struttura. Anche nell’occasione venne allertato l’elisoccorso Pegaso, che si occupò di trasferire la vittima all’ospedale di Careggi.