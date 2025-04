Incidente in galleria della A12: quattro feriti gravi, anche un bambino

La Spezia, 19 aprile 2025 – Un pomeriggio infernale quello di sabato 19 aprile, quanto tantissimi automobilisti si sono messi in viaggio per le vacanze di Pasqua. Dopo l’incidente mortale in A12, nel tratto tra Spezia e Brugnato intorno alle 13, c’è stato un secondo grave incidente. Intorno alle 16, in galleria, nel tratto tra Carrodano e Brugnato in direzione sud. Sarebbero cinque le auto coinvolte. Ancora la dinamica di quanto accaduto è in fase di accertamento. Quattro i feriti gravi, tra cui un bambino che è stato portato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Gaslini di Genova.

Attivati tutti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con tanti automobilisti rimasti bloccati in coda.