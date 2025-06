Il passaggio della Campana e i premi

Si è svolta venerdì 20 giugno a Villa Daria a San Martino in Freddana la serata conclusiva dell’annata 2024-2025, denominata Passaggio della Campana, del Lions Club Lucca Le Mura. La serata ha visto la presenza di numerosi soci e di molti ospiti illustri come il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, la vice presidente Maria Pia Mencacci, gli ex presidenti Arturo Lattanzi e Marcello Bertocchini e l’assessore al Comune Moreno Bruni. Prima della conviviale è stato assegnato il Melvin Jones Fellow. Il prestigioso riconoscimento è andato a Marcello Bertocchini per il suo operato durante gli otto anni di presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Bertocchini ha ringraziato il Club e si è detto onorato di ricevere un premio così prestigioso.

Consegnato poi il Premio Silva, che il Lions Club Lucca Le Mura assegna annualmente a una personalità che si è distinta nel mondo della cultura cittadina. Quest’anno è andato ad Antonio Fornaciari, paleopatologo e docente all’Università di Pisa, che sta seguendo un lavoro di restauro della salma di San Davino promosso proprio dal Club.

Il momento dell’assegnazione è stato preceduto dalla cerimonia di ingresso di tre nuovi soci. Grande soddisfazione per l’annata appena conclusa è stata espressa dal presidente Federico Favali (nella foto con il nuovo presidente, Giuseppe Guerra). “È stata un’annata - ha detto Favali - ricca di soddisfazioni e di traguardi raggiunti. Abbiamo avuto anche l’ingresso di quattro nuovi soci durante l’anno e questo ci riempie di orgoglio. Il nostro Club è in salute e cresce. Sono molto contento anche che cresca il prestigio del Club stesso con l’assegnazione di premi così importanti a personalità così di rilievo”.