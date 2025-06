Pieve Fosciana, si assegnano tre maglie di campione toscano

Oggi, a Pieve Fosciana, nell’ambito della III edizione del Memorial Rossano Mori di ciclismo verranno assegnate tre maglie di campione regionale: Esordienti I anno (13 anni), Esordienti II anno (14 anni) e Allievi (15-16 anni).

Alle 9,30 la gara per Esordienti primo anno di 30 chilometri, con raduno in via San Giovanni a Pieve Fosciana. Poi il gruppo dei partecipanti si sposterà all’altezza dell’Azienda Fratelli Facchini Auto, dove sarà dato il via alla gara, che vedrà i corridori dirigersi verso la rotonda sul Piano, Galleria Le Lame, la rotonda di località Carbonile, quindi Ponte di Ceserana, Ponte di Campia, La Barca, Gallicano, Arsenale, Ponte di Campia, Ponte di Ceserana, Castelnuovo, La Costa, per poi ritornare a Pieve con traguardo in via San Giovanni.

A seguire la gara per Esordienti secondo anno di 40 chilometri con partenza alle 11 e percorrenza per due volte del circuito Ponte di Campia, Gallicano, Arsenale. Nel pomeriggio la gara per Allievi di 75 chilometri, con partenza alle 15 e arrivo previsto intorno alle 17, sempre in via San Giovanni a Pieve. Gli Allievi disputeranno cinque volte il circuito Ponte di Campia, Gallicano, Arsenale, Ponte di Campia.

In località La Barca in tutte e tre le gare ci sarà il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini, mentre in località La Costa ci sarà il Gran Premio della Montagna Memorial Giuseppe Tagliasacchi.

L’evento è organizzato in collaborazione tra Comune di Pieve Fosciana, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica italiana. Tra gli Allievi saranno in gara due ragazzi locali, Michele Folegnani dell’Asd Montecarlo Ciclismo, residente a Castiglione e Francesco Rocchiccioli di Sillicagnana che corre per il Team Una bici per tutti.

I vincitori della scorsa edizione: Diego Di Stefano della Butese per la categoria Esordienti I, Riccardo Frosini dell’Olimpia Valdarnese (Esordienti II) e Edoardo Orengo della ciclistica Arma di Taggia (Allievi).

Dino Magistrelli