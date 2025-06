Più edicole, più cultura. Una mozione in Regione

Sulla scia del grande interesse suscitato nei mesi scorsi dalla proposta sugli incentivi alle edicole nelle zone disagiate o comunque distanti dai centri in Toscana, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Vittorio Fantozzi ha presentato una mozione che è stata votata all’unanimità dall’assemblea, con l’accoglimento di un emendamento da parte dei consiglieri di maggioranza che arricchisce ulteriormente la ratio del provvedimento, conferma della bontà del provvedimento presentato in occasione della discussione su Toscana Diffusa.

Alla base di questo voto unanime, alcuni numeri inequivocabili, citati nella mozione: nel 2024 è calata di 12 milioni la spesa per libri, con vendite giù dell’ 1,1%, mentre sul fronte delle edicole i numeri degli ultimi 4 anni sono drammatici, con 2700 rivendite chiuse, delle quali 222 in Toscana, con prevalenza nelle zone disagiate.

In particolare la mozione mira a coinvolgere la Fondazione Toscana Spettacolo, ampliandone le funzioni e sfruttando anche per questo ambito il già importante radicamento sul territorio.

“Come gruppo e personalmente – afferma Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia Toscana – crediamo molto in questa opera di rilancio culturale e sostanziale delle edicole e librerie, specialmente nelle aree più distanti dai centri, quelle che sono state raccolte nella definizione di Toscana Diffusa. Per valorizzare quei concetti espressi nella legge che di fatto la istituisce, una parte determinante è quella che abbiamo sottolineato fino da subito e che ha suscitato grande interesse a vari livelli, fino a raggiungere i vertici della Federazione Italiana Editori Giornali che ringraziamo ancora per le belle parole spese“.

“Ora – prosegue la nota di Vittorio Fantozzi – è necessario applicare questi principi alla realtà concreta e con questa mozione, che ha trovato consenso anche nella maggioranza e che ringrazio per la coerenza istituzionale che ha portato i consiglieri ad approvarla con un emendamento del Pd, miriamo a dare un ruolo alla Fondazione Toscana Spettacolo in questa azione di rilancio di edicole, librerie e centri culturali. Si tratterebbe di aggiungere un nuovo, determinante passo in avanti che potrebbe caratterizzare questo scorcio di legislatura”.