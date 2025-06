Via alle domande per le agevolazioni sugli scuolabus

A partire da martedì 1 luglio potranno essere presentate grazie all’amministrazione comunale le domande per le agevolazioni tariffarie per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2025-2026.

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale pertanto ogni richiesta di informazioni o orari del servizio dovrà essere rivolta all’azienda Autolinee Toscane.

Per accedere al servizio di trasporto è indispensabile essere registrati sul sito di Autolinee Toscane (sia il genitore che lo studente) utilizzando la modulistica reperibile al link: shop.at-bus.it.

Sono previste riduzioni o esenzioni dal pagamento della tariffa in base al reddito certificato sulla base dell’Isee.

Si tratta di una esenzione totale per i nuclei famigliari con un Isee inferiore a 6.200 euro, una riduzione del 50% per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.200,01 e 7.500 euro e tariffa piena con Isee superiore a 7.500 euro. Si prevedono agevolazioni anche per le famiglie numerose, ovvero con 3 o più figli a carico, anche in età non scolare, con un Isee inferiore a 16.000 euro.

Le domande agevolazione possono essere presentate a partire dal 1 luglio 2025 ed entro il prossimo 31 agosto accedendo con lo Spid o Cie (carta identità elettronica) su capannori.simeal.it/sicare.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ Ufficio Politiche Culturali, Educative e Scolastiche ai numeri 0583 428429 -0583 428433 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.