Cascina: via alle domande per contributi al trasporto scolastico di alunni con disabilità

Cascina (PI), 27 giugno 2025 – C’è tempo fino al 30 settembre 2025 per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Per erogare questi contributi l’amministrazione comunale mette a disposizione ben 107.000 euro. “Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – la nostra amministrazione mira a dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità. Una misura che va ad integrarsi con i servizi già erogati tramite il trasporto scolastico comunale e quello effettuato dalla Sds pisana, con l’intento di andare incontro alle esigenze di tutti i nuclei familiari”.

Possono accedere al contributo gli alunni e studenti in possesso di determinati requisiti: residenza anagrafica del minore nel Comune di Cascina; età compresa tra i 3 e i 14 anni; certificazione rilasciata dalla competente Commissione medica di accertamento della disabilità; iscrizione del minore negli anni scolastici 2024/2025 e/o 2025/2026 alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, con sede nel Comune di Cascina ed anche fuori dal territorio comunale; possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità; non aver usufruito nell’anno scolastico 2024/2025 e/o non usufruire nell’anno scolastico 2025/2026 né del servizio di trasporto scolastico erogato direttamente dal Comune di Cascina né dal servizio di trasporto sociale erogato dalla Società della Salute Pisana.

Il genitore interessato (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) convivente con il minore per il quale è richiesto il contributo, presenterà domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, entro le 23.59 del 30/09/2025, esclusivamente on-line con SPID direttamente sul sito web del Comune di Cascina, mediante l’apposita piattaforma accessibile da https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php. L’accesso con SPID è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata. L’avviso e il form on-line sono disponibili sul sito internet del Comune di Cascina.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa ai numeri 050719175 - 050719312 - 050719316 - 050 719 370 oppure inviare una e-mail a [email protected]. Nel caso di necessità di assistenza per l’utilizzo della piattaforma, compilazione e invio della domanda, sarà possibile rivolgersi a: Centro di facilitazione Digitale (via Tosco Romagnola 1960, angolo via Cammeo), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 (info 0507518291); CGIL Toscana (Cascina in via Alessandrini, Navacchio in via Pieroni, 050711209 o 050777950; ACLI (viale Comaschi 14c, 050913120 o 3202160727). L’importo del contributo una tantum per alunno/a minore disabile viene stabilito in 750 euro da calcolarsi per il periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025, fino ad esaurimento del fondo disponibile.