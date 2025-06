Un incontro sul modello 730 precompilato

Martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nella sede comunale i cittadini potranno partecipare alla diretta webinar ‘Precompilata 2025: semplice, veloce, sicura’. L’iniziativa rientra fra gli incontri di avvicinamento al “fisco digitale” promossi dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana, nell’ambito della rete dei Punti Digitale Facile.

Gli esperti dell’Agenzia delle Entrate spiegheranno che cosa è la dichiarazione precompilata e quali sono i vantaggi, fra cui dati fiscali già precompilati, accesso online in pochi click e controlli automatici per evitare errori. Sarà spiegato anche come accedervi in modo sicuro utilizzando le credenziali digitali (Spid, Cie o Cns). Durante l’incontro sarà anche possibile porre domande in diretta agli esperti.

L’iniziativa è l’occasione ideale per chiarire ogni dubbio e iniziare a usare i servizi fiscali digitali in autonomia, con il supporto di chi li conosce a fondo. L’incontro è rivolto a tutti i cittadini, con particolare riferimento a chi può utilizzare la dichiarazione precompilata: lavoratori dipendenti e pensionati, altri contribuenti con redditi dichiarabili nel 730 e contribuenti con partita iva per il modello Redditi persone fisiche 2025.

Oltre che in presenza presso la sede del Comune di Capannori in piazza Aldo Moro si potrà seguire il webinar online, previa iscrizione al seguente indirizzo: http://tinyurl.com/4axnz8j6

Per informazioni si possono contattare i Punti Digitali Facile di Capannori: [email protected] tel 0583/428429