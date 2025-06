Dichiarazione precompilata 2025: "I consigli per farla bene e veloce"

E’ tempo di dichiarazione dei redditi e il Comune di Capannori organizza un incontro sulla precompilata 2025 rivolto ai cittadini. L’appuntamento è per domani dalle 9.30 alle ore 11.30, nella sala del consiglio comunale di Capannori dove i cittadini potranno partecipare all’incontro a tema ‘Precompilata 2025: semplice, veloce, sicura’.

L’evento, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle iniziative dei Punti Digitale Facile, consisterà in una diretta webinar con gli esperti di comprendere le tante possibilità offerte dalla dichiarazione precompilata. Verrà illustrato in ogni dettaglio che cosa è la dichiarazione precompilata, spiegando chi può utilizzarla e quali sono i vantaggi, con particolare attenzione all’accesso tramite credenziali digitali (SPID, CIE, CNS) e al modello 730 semplificato per i cittadini.

I partecipanti impareranno ad accedere alla dichiarazione precompilata, come modificare e inviare la dichiarazione, quali detrazioni e deduzioni si possono inserire e come correggere eventuali errori. Per informazioni si possono contattare i Punti Digitali Facile di Capannori: [email protected] tel 0583/428429.