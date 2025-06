Dichiarazione redditi. L’incontro che facilita

Dichiarazione precompilata: domani, dalle 9.30 alle 11.30, è in programma il webinar informativo "Precompilata 2025: semplice, veloce, sicura", promosso dalla Regione e dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana, in collaborazione con i Punti Digitale Facile.

Il webinar è pensato per aiutare i cittadini ad avvicinarsi al "fisco digitale" e approfondire l’utilizzo della dichiarazione precompilata con particolare attenzione all’accesso tramite credenziali Spid, Cie e Cn, nonché alla compilazione del nuovo modello 730 semplificato.

La diretta sarà visibile esclusivamente dalle sedi fisiche dei Punti Digitale Facile della Regione Toscana. Per il territorio della Val di Bisenzio (Vaiano, Vernio, Cantagallo), a causa dei lavori di Enel che causeranno interruzioni alla rete elettrica in località Usella, sarà possibile partecipare all’incontro recandosi esclusivamente al Punto Digitale Facile di Vaiano, in via Gramsci 37, dove ci sarà il supporto gratuito dei facilitatori digitali.

L’incontro fornirà indicazioni utili su come accedere alla precompilata, come modificarla e inviarla, quali detrazioni e deduzioni inserire e come correggere eventuali errori.

Un’occasione utile e gratuita per familiarizzare con gli strumenti digitali e gestire con maggiore autonomia la propria dichiarazione dei redditi.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di alfabetizzazione digitale promosse dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con il finanziamento del NextGenerationEU.

Per informazioni e prenotazioni: 371-5971375 o [email protected].