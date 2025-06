Inaugurate due sculture del maestro Ogata. L’arte vive sulle rotatorie di San Vito

Inaugurate ieri mattina le due sculture in marmo di Carrara dello scultore giapponese Yoshin Ogata poste sulle due rotatorie di via Martiri delle Foibe a San Vito e donate dall’autore grazie al progetto di valorizzazione urbana realizzato dal Lions Club Lucca Host in collaborazione con il Comune di Lucca. Erano presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori comunali Moreno Bruni e Nicola Buchignani, il presidente del Lions Club Lucca Host promotore dell’iniziativa Francesco Ferro, la presidente entrante del Lions Club Lucca Host Cinzia Anna Cecchini, il presidente della commissione consiliare lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri, il consigliere comunale Gino Simi.

La scultura posta sulla rotatoria sud ha titolo “Gocce (Duo)” ed è del 2001. L’opera collocata sulla rotatoria nord si intitola “Scia d’acqua 2”. Una terza scultura già individuata sarà collocata sulla nuova rotatoria di Salicchi a Borgo Giannotti. Ogata è nato nel 1948 a Miyakonojō. Nel 1971 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, ma poi si trasferisce a Firenze, Roma e infine Carrara, dove si laurea nel 1973 e acquisisce la pratica lavorativa in uno dei locali laboratori di scultura (marmo). Espone per la prima volta in Italia nel 1973.