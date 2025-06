Graduation Day, grande emozione. Quest’anno 850 laureati, un record

Siena, 15 giugno 2025 – Un momento molto importante per l’Università degli Studi di Siena quello del Graduation Day, che si è tenuto ieri in Piazza del Campo. Ospiti speciali della manifestazione Miss Italia Ofelia Passaponti, protagonista anche come studente essendosi laureata quest’anno, Andrea Causarano Direttore Sanitario Perfomance, e Giuseppe “Peppone” Calabrese.

“Un giorno in cui i principali protagonisti sono i nostri laureati e laureate – dice in apertura il magnifico rettore Roberto Di Pietra – quest’anno superiamo il numero massimo di laureati degli anni passati, sono oltre 850. Superiamo nella Piazza, contando anche i familiari, 2000 persone. Da aggiungere agli ospiti ci sono anche la Presidente di Alumni ed uno studente laureato del Polo Penitenziario”. Un ospite sicuramente di prestigio e che ultimamente vediamo anche sottole vesti paliesche è Andrea Causarano: “Ci tengo a ringraziare innanzitutto il rettore per avermi invitato in un’occasione di così grande prestigio, sopratutto quando si parla davanti a dei ragazzi che vivono i suoi giorni più belli – afferma Andrea Causarano – Un ricordo degli studi? Ne parlavo prima con il rettore – continua Causarano – visitare gran parte dei professori con cui ho dato un esame all’Università. Li ho trovati con un’altra veste ma questa volta il coltello dalla parte del manico lo avevo io (ride ndr)”.

Un’emozione speciale anche per Ofelia Passaponti, senese e Miss Italia 2024, che ieri è stata protagonista, sia nelle vesti di neo laureata che in quelle di Miss Italia: “Una gioia immensa, non solo perchè sono qua da laureata ma anche perchè ho l’occasione di portare un po’ di quella che è la mia esperienza di Miss Italia sul palco – afferma Ofelia – spero di poter essere in un certo senso di ispirazione. Mi rende molto orgogliosa confrontarmi con personalità di spicco della nostra città come gli ospiti di oggi sono eccellenze e portano alto il nome della nostra Università in giro per l’Italia e nel mondo ed è bellissimo questo. Abbiamo una reputazione meravigliosa e sono fierissima di aver svolto e finito i miei studi qua a Siena. Devo dire anche che averlo fatto nell’anno di Miss Italia è una soddisfazione ancora più grande. Un’esperienza veramente piacevole visto che sono anni di formazione che non rivivremo mai in tutta la vita, e sono felice di averli vissuti a pieno”.

Senese non di nascita ma di adozione, Giuseppe “Peppone” Calabrese, volto celebre della televisione italiana, è stato anche lui presente alla cerimonia: “Siena rappresenta per me il motivo per cui riesco a parlare di comunità. Io sono stato accolto in maniera amorevole- afferma Calabrese- si parla sempre dei senesi un po’ chiusi, ma la scritta sopra Porta Camollia, Cor Magis Tibi Sena Pandit, per me è perfetta, perchè posso dire che così è stato. Il senso di comunità è quello che mi porto dentro – chiude “Peppone” – Io sono convinto che il viatico per la felicità sia la relazione, ed a Siena questa l’ho toccata con mano”. E con queste belle testimonianze si è aperta la celebrazione del “Graduation Day” con la felicità dei laureati e la commozione delle famiglie.