Il mistero di Sandro, ricerche senza esito del ragazzo scomparso. L’appello del padre

San Miniato (Pisa), 28 giugno 2025 – Un mese fa aveva chiamato amici e parenti dicendo che stava organizzando un pranzo di addio prima della partenza per Genova. Lì voleva andare ad abitare. Ma al ristorante – da quanto emerso da Chi l’ha visto? che si è occupata del caso – non risultava alcuna prenotazione. Sandro Benvenuti, 21 anni, non si trova.

Manca da casa dal 17 giugno. “Giorno in cui anche una telecamera lo inquadra a Pontassieve – dice l’avvocato Daica Rometta (associazione Penelope) che assiste la famiglia del ragazzo –. Forze dell’ordine, protezione civile, volontari, hanno battuto palmo a palmo una vasta zona, compresa quella di Bagno a Ripoli dove il suo cellulare aggancia l’ultima cella individuata.

Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri: il padre ha consegnato agli inquirenti il suo pc e si sta cercando anche nel mondo del lavoro di Sandro per capire se è lì che si annida il mistero di questa scomparsa”.

Sui social, intanto, c’è un nuovo appello, di Graziano Benvenuti, padre di Sandro: “Aiutateci a ritrovare mio figlio, chi lo dovesse vedere è pregato di contattare 112” scrive l’uomo – originario di San Miniato – che fino al 2008 ha abitato a Castelfranco prima di trasferirsi con la famiglia a Firenzuola. Ogni segnalazione è fondamentale per trovarlo. Il giorno della scomparsa Sandro ha inviato al fratello (con cui doveva vedersi) diversi messaggi, dicendo di aver preso in centro a Firenze un Uber e di essere fermo in coda a pochi minuti di distanza da lui. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere per diventare un fantasma. Ma perchè?

Cos’è successo a Sandro? Il ragazzo ai familiari diceva di lavorare come broker online. Aveva anche raccontato di dover fare diversi viaggi: a New York, dove aveva detto di aver vinto un concorso a Wall Street, un altro invece a Genova, dove diceva che avrebbe aperto a breve un ufficio con dei collaboratori. Ma come stanno le cose? Si cercano riscontri. Sandro è un ragazzo, gentile, sensibile, diceva che il suo lavoro andava bene e guadagnava molto. Sembra avesse anche collabori in questa zona. Si cerca ovunque.

Carlo Baroni