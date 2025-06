Bientina, al via i lavori per il nuovo acquedotto in via di Fungaia

Bientina, 27 giugno 2025 - È cominciato in questi giorni, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un intervento di Acque nel Comune di Bientina. I lavori, pianificati dal gestore idrico del Basso Valdarno in sinergia con l’amministrazione comunale, riguardano la sostituzione di un rilevante tratto di acquedotto in via Argine di Fungaia, e rientrano nel programma di ammodernamento delle reti idriche volto a migliorare la qualità e la continuità del servizio, riducendo al contempo le perdite su condotte vetuste. In particolare, l’infrastruttura passante per via Argine di Fungaia è ormai nota per le frequenti rotture, in numero superiore rispetto ai tradizionali standard. La completa sostituzione delle tubazioni, con l’entrata in funzione di condotte più performanti, rappresenta dunque una operazione significativa per rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico della zona. Le nuove tubazioni saranno realizzate in ghisa sferoidale, un materiale più resistente rispetto a quello delle reti di vecchia generazione, e avranno un diametro maggiore, aspetto quest’ultimo che garantirà una portata superiore. Nel dettaglio l’intervento prevede la posa di 1.350 metri di nuove condotte lungo il lato destro di via Argine di Fungaia, nel tratto compreso tra gli incroci con la Strada Provinciale 25 e via del Puntone. L’investimento complessivo ammonta a 435 mila euro, co-finanziato dal Pnrr tramite Digital4zero, il progetto di Acque che punta alla digitalizzazione e all’efficientamento degli acquedotti, con l’obiettivo di ridurre le perdite sulla rete idrica aumentandone l’efficienza e la sostenibilità. Terminate le pratiche necessarie all’inizio delle attività, le operazioni sono pronte ora a entrare nel vivo. Durante i lavori, che salvo imprevisti dovrebbero terminare entro settembre, sarà sempre garantito il transito pedonale. Tuttavia, a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata, si renderà necessaria la chiusura temporanea della strada per consentire l’avanzamento del cantiere.