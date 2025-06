Casa della Salute: il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini relazioni in Consiglio Comunale

Arezzo, 27 giugno 2025 – Casa della Salute: il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini relaziona in Consiglio Comunale

In apertura del Consiglio Comunale di giovedì 26 giugno, il Sindaco Mario Agnelli, che presiede l'assemblea, ha presentato il direttore della Zona Distretto Valdichiana aretina, Roberto Francini, per fare il punto sui lavori alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino.

Francini, affiancato per gli aspetti tecnici dall'ingegner Casini, direttore per l'Asl Tse dei lavori pubblici dell'area provinciale aretina, ha illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento ei prossimi step previsti per il completamento della struttura, sottolineando l'importanza strategica del presidio sanitario per il territorio castiglionese. I fondi destinati al Distretto Valdichiana attraverso il PNRR ammontano complessivamente a 5 milioni di euro, dei quali 1,8 milioni sono riservati alla realizzazione della Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino.

I lavori interessano una superficie di circa 800 mq situata al piano d'ingresso dell'edificio, con l'obiettivo di valorizzarne anche l'accesso. L'intervento proseguirà poi al primo piano, dove è previsto il rifacimento degli infissi e l'installazione di un sistema di climatizzazione. Attualmente i lavori, che coinvolgono anche diversi appaltatori locali specializzati in impianti elettrici e termici, si trovano nella prima fase operativa. L'obiettivo è completare l'intero intervento entro la fine del 2025.

L'informativa ha rappresentato un primo momento di confronto utile tra l'amministrazione comunale e l'Azienda Usl Toscana Sud Est, oltre che l'occasione per un saluto da parte di Roberto Francini, nominato direttore della Zona Distretto Valdichiana aretina il 1° maggio scorso.