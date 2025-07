Voce ed espressività, workshop nel giardino dei Cappuccini

Pisa, 03 luglio 2025 - Il 12 e 13 luglio a Pisa, nella splendida cornice del Giardino dei Cappuccini, si svolgerà la seconda edizione del workshop Voce (Voce e Oralità Creative ed Espressive), alla scoperta delle potenzialità espressive e della ricchezza creativa della voce, a cura di Giulia Solano (dell'associazione VivaVoce www.wvoce.it), attrice e formatrice esperta nell'uso della voce. Il laboratorio è aperto a tutti, sia a chi si affaccia per la prima volta a esplorare la voce, sia a chi ha già avviato un proprio percorso. Non sono necessarie competenze pregresse e sarà un percorso utile migliorare la proprie capacità espressive, mettendosi in gioco in un contesto di gruppo. Può essere molto utile per insegnanti delle scuole primarie e secondarie, per i docenti in generale, per educatori di comunità, bibliotecari e, più in generale per chi lavora a contatto con il pubblico usando la voce quotidianamente. La metodologia di insegnamento utilizzata sarà di tipo maieutico e non frontale: prevede attività in cerchio di confronto e di gioco, attività a terra con tappetino, e tecniche di respirazione e rilassamento che agevolano l'esplorazione del respiro e dell'apparato fonatorio.

"Dopo il seminario dello scorso anno, che ha riscontrato il gradimento dei partecipanti e la richiesta di proseguire insieme il percorso - racconta Giulia Solano – abbiamo pensato di replicare l’esperienza per approfondirne le potenzialità della voce e per imparare a utilizzarla al meglio nella vita e anche nel proprio contesto lavorativo. Anche in questa seconda edizione verrà privilegiata l'indagine della relazione emotiva con la propria voce e particolare attenzione sarà posta sul respiro e sul contatto con l'apparato fonatorio. Tra gli strumenti di lavoro che utilizzeremo, quello principale sarà la lettura ad alta voce intesa come pratica e modalità di relazione. Questa attività sviluppa e fa emergere capacità e competenze di cui spesso non si è consapevoli, attraverso una vera e propria educazione all'ascolto di sé e degli altri. Inoltre fa riscoprire un aspetto ludico della lettura che ha un effetto positivo sul generale benessere psicofisico". Il workshop si svolgerà all'aperto presso il giardino dell'Ex Convento dei Cappuccini, in via dei Cappuccini 2/B, sabato 12 luglio dalle 18 alle 20 e domenica 13 luglio dalle 17 alle 20, per un totale di 5 ore di seminario. Per informazioni su costi e iscrizioni: 3381169298 (in orario di ufficio) - [email protected]