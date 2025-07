Arezzo, 3 luglio 2025 – E' il primo sigillo quest'anno della lunigianese Ludovica Pieraccioni che fu protagonista giovanissima nelle selezioni di due anni fa. Ludovica Pieraccioni ha vinto la fascia di Miss Anghiari nella serata organizzata nel centro aretino e protetta da tanto successo. La vincitrice ha 19 anni ed è originaria di Casola in Lunigiana (Massa Carrara). Alta 1,80 è studentessa ed è del segno zodiacale del Toro. Nella selezione valevole per Miss Toscana al secondo posto si è piazzata Elisa Parlanti, 19 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) anche lei alta 1,80. Terza posizione fiale per Sofia Sguerri, 18 anni di Quarrata (Pistoia), studentessa. Subito fuori dal podio Sara Covitto, 19 anni di Monte Argentario (Grosseto). Quinto posto per Chiara Festeggiante, 20 anni di Poggibonsi (Siena). Sesto posto per Giulia Gramola, 20 anni, anche lei di Poggibonsi (Siena).

Ludovica Pieraccioni è stata premiata dal sindaco di Anghiari Alessandro Polcri che è anche presidente della Provincia di Arezzo. La fascia di seconda classificata a Elisa Parlanti è stata consegnata dal vice sindaco di Anghiari Claudio Maggini. La serata che ha visto in passerella 17ragazze è stata presentata con la consueta verve da Raffaello Zanieri. Un grazie viene rivolto da Syriostar concessionaria del concorso all'amministrazione comunale, ai Commercianti e alla Confesercenti.