Riccardo Azzurri al Montecatini Short Film Festival col video "Viaggiatori nel tempo"

Firenze, 16 ottobre 2023 - Il video realizzato sul brano "Viaggiatori nel tempo" scritto da Riccardo Azzurri e duettato con il tenore Stefano Fini, è stato inserito nel ricco calendario del Montecatini International Short Film Festival che si tiene a Montecatini Terme. La rassegna cinematografica internazionale diretta da Marcello Zeppi premia dunque l’avventura cantautorale di Riccardo Azzurri, il noto musicista fiorentino, classe 1953, che molti ricorderanno nel 1983 protagonista al Festival di Sanremo con il successo "Amare te", e recentemente ospite del programma di Carlo Conti ‘I migliori anni’ su Rai Uno. La proiezione avverrà il 20 ottobre presso la Sala Portoghesi delle Terme Tettuccio alle ore 17,25. “È un video di 14 minuti – spiega Riccardo Azzurri - con la presenza di Sergio Forconi, Stefano Fini, Alessio Cavallaro, Iuliana Popa, Ezio Alessio Gensini, Smeorita Popa, voce fuori campo di Massimo Antichi. Si tratta un progetto che ho scritto e ideato con la meravigliosa regia di Max Perissi”. Ma l’impegno artistico di Azzurri spazia dalla musica alla scrittura: “Ho scritto anche un libro autobiografico con il Gruppo editoriale Le Impronte di Fabrizio Felici, grazie al giornalista Paolo Mugnai – annuncia -. Il volume vedrà la luce a Natale”.

Il cantautore fiorentino, autore di canzoni come sempre di grande intensità, in cui le note si sposano a testi che fanno riflettere ed emozionare, è da sempre attento alle persone fragili. Da più di venti anni infatti porta la musicoterapia nelle residenze sanitarie e tra i ragazzi con disabilità. La canzone che dà il titolo al cd "Viaggiatori nel tempo" è un brano pop-lirico, interpretato da Riccardo Azzurri insieme al tenore Stefano Fini: “Una canzone - commenta Azzurri - dedicata al nostro viaggio terreno che credo non si fermerà mai, così come quello della musica”. Il Montecatini International Short Film Festival è in programma a Montecatini Terme dal 16 al 22 di ottobre, con sette giorni dedicati al cinema internazionale, all’arte e alla formazione per i giovani talenti emergenti. Sono attesi al festival attori, produttori e registi da tutto il mondo, che per una settimana trasformeranno la città termale in un crocevia internazionale. Un’edizione che quest’anno si svolge su molteplici location: in programma proiezioni gratuite, performance di danza, flashmob, spettacoli di strada, conferenze, spettacoli musicali e improvvisazioni teatrali, che coinvolgeranno le vie e le piazze della città di Montecatini Terme. Questo rinomato festival ha voluto dunque riservare un importante spazio a "Viaggiatori nel tempo" di Riccardo Azzurri.